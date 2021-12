Eriksen staat terug op het trainingsveld, al is het niet bij Inter (waar hij niet meer mag spelen)

Christian Eriksen mag niet meer in de Serie A spelen omdat er een defibrillator bij hem is aangebracht. De Deen wil echter nog niet stoppen en heeft nu een club gevonden waar hij in afwachting aan zijn conditie kan werken.

Eriksen vroeg zijn oude club, Odense BK, of hij er mee mocht komen trainen en kreeg onmiddellijk een positief antwoord. Odense was zijn club vooraleer hij naar Ajax vertrok. Daar kan hij in alle rust zijn oude niveau, voor zijn hartfalen, weten terug te vinden. "We zijn erg blij dat Christian momenteel op onze velden werkt aan zijn conditie", zegt technisch directeur Michael Hemmingsen tegen het Deense BT. "We hebben contact gehouden sinds zijn vertrek. We zijn blij dat hij ons heeft gevraagd heeft hier te trainen."