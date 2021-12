Einde van Camp Nou? Barcelona wil stadionnaam verkopen om meer inkomsten te genereren

Barcelona gaat zijn stadion verbouwen en wil daarvoor 900 miljoen euro gaan lenen. Een investering die op termijn 200 miljoen extra per jaar gaat opbrengen. En ze willen ook extra geld genereren door de naam van het vernieuwde stadion te verkopen, wat nog eens 48 miljoen moet opbrengen.

Dat maakte de club bekend op een speciaal belegde persconferentie. De socio's krijgen wel nog inzeg in de plannen. Naast de verbouwing van het stadion valt onder het plan ook de verbouwing van het het Estadi Johan Cruijff, het tweede voetbalstadion van de club, en het Palau Blaugrana, het basketbalstadion van de club, als ook de aanleg van de Barça campus, een gebied rond het stadion met onder meer kantoren en parkeerplaatsen. Eerder werd Espai Barça al goedgekeurd op de Buitengewone Algemene Ledenvergadering, nu mogen de socio's zich uitspreken over het project.

Er zal dus wel even in een ander stadion gespeeld moeten worden. "We zullen de stadsrand niet verlaten, we zullen bijvoorbeeld niet in Girona gaan spelen", aldus algemeen directeur Ferran Reverter. Een mogelijke uitwijkplaats is het Olímpico Lluís Companys. Dat stadion werd volledig gerenoveerd voor de Olympische Spelen van 1992 en staat op de berg de Montjuïc in Barcelona. Het biedt plaats aan 65.000 toeschouwers.