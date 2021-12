Thibaut Courtois krijgt niets dan lof van Carlo Ancelotti bij Real Madrid

Thibaut Courtois is de laatste weken uitstekend aan het keepen. Hij oogst dan ook niets dan lof van zijn trainer.

"Courtois doet buitengewone dingen", constateert Carlo Ancelotti, zich ervan bewust zijnde dat zijn sluitstuk de paar defensieve fouten vaak goedmaakt. "We moeten beter verdedigen want er waren afgelopen woensdag twee momenten dat we het heel pover deden. Gelukkig hebben we Courtois en daar profiteren we van. Ik heb veel geweldige keepers gecoacht tijdens mijn carrière, maar Courtois is zonder twijfel de beste op dit moment."

Het was een geweldige week, maar het werk van de octopus zit er nog niet op. Real Madrid reist zaterdag naar Real Sociedad, ontvangen dinsdag Inter Milan in de Champions League en een paar dagen later komt stadsgenoot Atlético op bezoek.