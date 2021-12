Eerste Nationale: Rupel Boom plukt nieuwe T1 weg na amper twee weken dienst

Steven De Groot is de nieuwe T1 van Rupel Boom (Eerste Nationale). De Groot is de opvolger van de onlangs ontslagen Jose Duran Rivas.

Opvallend: Steven De Groot (53) was pas sinds twee weken actief bij Hoek, een Nederlandse amateurclub. In het verleden was onze landgenoot onder meer actief bij de U19 van Cercle Brugge en AA Gent.

Bij Rupel Boom zal De Groot naast T1 ook de rol van sportief directeur op zich nemen. Zaterdag moet Rupel Boom, dat op twee na laatste staat, op bezoek bij Dessel Sport. De Kempenaren staan momenteel op een tweede plaats, drie punten achter leider Patro Eisden.

