Rangnick heel duidelijk over Ronaldo

De nieuwe Manchester United-manager gaf vrijdag zijn eerste persconferentie en daarin zei hij dat Ronaldo beslissind zal zijn: "Ik heb nog nooit een speler in zo'n goede fysieke conditie gezien op 36-jarige leeftijd."

Ronaldo is één van de weinige uitblinkers dit seizoen bij Manchester United. De Portugees knalde tegen Arsenal zijn 800ste en 801ste carrièredoelpunt tegen de netten. Nog nooit bereikte een speler in de voetbalgeschiedenis die mijlpaal.

Ralf Rangnick told Man United board in his first conversation that Cristiano Ronaldo’s gonna be considered ‘key player’ without any doubt - despite fake speculations 🔴 #MUFC



“Seeing Cristiano at 36… I’ve never seen a player that physically fit at that age”, he confirmed today. pic.twitter.com/OKcPo2hUnp