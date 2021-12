📷 Vrees voor zware blessure bij Leandro Trossard

De vrees is groot dat Leandro Trossard in de match tegen Southampton een zware blessure opgelopen heeft.

De Rode Duivel kwam na een duel niet goed neer. Hij had stevig last van de arm en werd minutenlang op het veld verzorgd.

Trossard werd op een brancard afgevoerd nadat hij de eerste verzorging werd toegediend.

Southampton was op voorsprong gekomen via Broja, maar Southampton wist met zijn tienen nog een puntje te pakken na een goal van Maupay in de 98ste minuut.