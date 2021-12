Duitse voetbalbond stelt onderzoek in naar uitspraken Bellingham

Jude Bellingham van Borussia Dortmund uitte na de match kritiek op scheidsrechter Zwayer. De Duitse bond stelt een onderzoek in.

Bellingham verloor met Dortmund met 2-3 van Bayern München en liet de nodige kritiek horen op de scheids van dienst.

"De controlecommissie zal de verklaringen van Bellingham onderzoeken op relevantie voor de sportwetgeving", liet voorzitter Anton Nachreiner daags nadien weten.

De 18-jarige Engelsman was niet blij met een handsbal die bestraft werd met een penalty. Met die strafschop pakte Bayern de zege.

"Je geeft een scheidsrechter die eerder al wedstrijden gemanipuleerd heeft de leiding over de belangrijkste match in Duitsland. Wat verwacht je dan?", aldus Bellingham.

Zwayer werd in 2005 zes maand geschorst voor een omkopingsschandaal. "Voor mij was het geen penalty. Je kan verschillende beslissingen van Zwayer in twijfel trekken", zei hij nog.