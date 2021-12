Clement en Club Brugge willen de handdoek nog niet werpen, maar: "Kwalificatie zou een mirakel zijn"

Club Brugge sluit morgen de Champions League-campagne af in het Parc des Princes van PSG. Zelfs een overwinning in Parijs is niet altijd genoeg om Europees te overwinteren. "We gaan er alles proberen uithalen", is Philippe Clement niet van plan om op voorhand de handdoek te gooien.

"Dat is alvast ons doel", glimlacht Philippe Clement op de persbabbel op de vooravond van de wedstrijd op het veld van PSG. "We moeten niet gaan beweren dat we PSG morgen van de mat gaan spelen, hé. Wat ik een mooi resultaat zou vinden? De kwalificatie." Ook Clement beseft dat Dame Fortuna daarvoor aan blauw-zwarte kant zal moeten staan. "De kwalificatie zou inderdaad een mirakel zijn. Maar laat ons eerst focussen op het tonen van kwaliteit vanaf de eerste minuut. Mét oog voor de dingen die de voorbije weken minder waren." Uiteindelijk zitten we nog in de Beker van België, liggen we op koers voor de titel én zitten we op de laatste speeldag nog met de mogelijkheid om Europees te overwinteren Want het moet gezegd: Clement en Club Brugge kregen de voorbije weken een pak kritiek over zich heen. "We zitten met heel veel wedstrijden op korte tijd", besluit de coach. "Maar uiteindelijk zitten we nog in de Beker van België, liggen we op koers voor de titel én zitten we op de laatste speeldag nog met de mogelijkheid om Europees te overwinteren."





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg PSG - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 18:45 (07/12).