Referee Department tikt Jan Boterberg en Kevin Van Damme op de vingers: "Nurio Fortuna moest direct rood krijgen"

AA Gent creëerde heel wat goede mogelijkheden tegen OHL, maar had ook het geluk aan haar zijde bij enkele pogingen van de Leuvenaars. Ook Nurio mocht Dame Fortuna dankbaar zijn dat hij de wedstrijd kon uitspelen.

Na een duel met Siebe Schrijvers ging Fortuna, die aan een sterk seizoen bezig is, met de studs vol op de heup van Schrijvers staan.

Het Referee Department nam deze fase onder de loep en oordeelde dat een directe rode kaart op zijn plaats was. Bekijk hier de fase en de uitleg van Frank De Bleeckere.

🗣️ | "Het Referee Department verwacht in deze situatie een directe rode kaart." - Frank De Bleeckere over de fout van Núrio Fortuna in #OHLGNT. 🔴 pic.twitter.com/KdQGu7K0uT