Leipzig heeft nieuwe coach beet die voor successen in Europea League en Bundesliga moet zorgen

Leizpig en niet Club Brugge plaatste zich voor de volgende ronde van de Europa League. Zonder coach nog wel, want het had trainer Jesse Marsch de laan uitgestuurd voor de tegenvallende resultaten in de competitie. Er is nu een opvolger aangesteld.

Het ontslag van Marsch had blijkbaar wel al een bepaald effect, want Leizpig pakte dinsdag de scalp van Manchester City. Het versloeg de ploeg van Kevin De Bruyne met 2-1 en was zo zeker van Europese overwintering. Ongeacht het resultaat van Club Brugge in Parijs eindigde Leipzig door die zege immers op de derde plek in groep A in de Champions League.

De nummer 11 uit de Bundesliga heeft inmiddels ook zijn nieuwe trainer aangesteld: Domenico Tedesco. De Italiaanse Duitser heeft een contract getekend tot 2023 en zal deze middag officieel worden voorgesteld. Nadien zal de nog altijd maar 36-jarige coach meteen zijn eerste training leiden.

Tedesco zat zonder club nadat hij om familiale redenen in de zomer van 2021 weggegaan is bij Spartak Moskou. Eerder had Tedesco ook reeds in Duitsland ploegen geleid met passages bij Aue en Schalke 04. Leipzig vult zijn technische staf ook verder aan met enkele assistent-coaches. Achim Beierlozer verlaat dan weer de club.