🎥 Arsenal, Chelsea en Liverpool winnen: Jorginho scoort in minuut 94 vanop de stip

In de Premier League wisten Arsenal, Liverpool en Chelsea hun wedstrijd van de zestiende speeldag winnend af te sluiten.

Liverpool haalde het met 1-0 van Aston Villa, de terugkeer van Steven Gerrard naar de plek waar hij zoveel meemaakte. Salah scoorde het enige doelpunt in de 67ste minuut.

Arsenal won met 3-0 van Southampton. Doelpunten waren er van Lacazette, Odegaard en Gabriel.

Chelsea tot slot had het niet onder de markt met Leeds. Het won met 3-2 in eigen huis, maar moest wachten tot de 94ste minuut. Jorginho zette dan met een strafschop de bordjes op 3-2.

Leeds kwam 0-1 op voorsprong via Raphinha, Mount en Jorginho zorgden voor 2-1. Gelhardt zette de stand weer gelijk. Lukaku viel in de 87ste minuut in.