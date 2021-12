Pep Guardiola lacht met KDB: "Weet wanneer ik hem moet wisselen aan hoe rood hij is"

De trainer van Manchester City was in zijn nopjes op de persconferentie zaterdag. Toen een journalist zich af vroeg hoe het stond met de fysieke paraatheid van Kevin De Bruyne, reageerde Guardiola met een heerlijke boutade.

"Het is makkelijk om te zien wanneer ik De Bruyne eraf moet hoelen. Je moet kijken naar hoe roze/rood zijn gezicht is", lacht de Spanjaard. "Het is alsof dat zijn eigen uithoudingsniveau toont."

Pep Guardiola: "It's very easy for me to manage De Bruyne, because you always know when to take him off based on how 'Pink' he is. It's like he has his own stamina bar." 😂🔥 pic.twitter.com/IEjkhOpHU3