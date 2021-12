🎥 Batshuayi bezorgt Besiktas drie punten met twee doelpunten en assist in slotfase

Besiktas is zondag tegen Kayserispor door het oog van de naald gekropen. En daarvoor mocht de club uit Istanboel ene Michy Batshuayi bedanken. De Rode Duivel zette de scheve situatie in een knotsgekke slotfase eigenhandig recht.

Besiktas sloot deze week zijn Champions League-campagne af met een zesde opeenvolgende nederlaag. Ook in de Turkse competitie draait Besiktas vierkant. Een zege in eigen huis tegen het bescheiden Kayserispor was dan ook een must.

Daar zag het lange tijd niet naar uit. Met nog twintig minuten te spelen, kwam Kayserispor voor de tweede keer op voorsprong (1-2). Uiteindelijk zou Besiktas de scheve situatie nog helemaal omkeren, met dank aan Michy Batshuayi.

Batsman bracht Besiktas langszij (84'), vijf minuten later knalde hij de verlossende 3-2 tegen de touwen. Diep in blessuretijd leverde de spits de fraaie assist voor de 4-2 van Yalcin.

Dankzij de late zege klimt Besiktas naar de zevende plaats in de Turkse hoogste klasse, weliswaar op vijftien punten achterstand van koploper Trabzonspor.