Lierse Kempenzonen geeft zege in slotfase uit handen tegen hekkensluiter Virton

Virton en Lierse Kempenzonen hebben zondagavond de buit verdeeld. Het werd 2-2 in de Gaume. Anne redde in de slotfase een punt voor de hekkensluiter in 1B. Bij Lierse Kempenzonen zal het gelijkspel dan ook aanvoelen als een nederlaag.

Hekkensluiter Virton kwam al na tien minuten op voorsprong. Anne reageerde kwieker op een lange bal dan de Lierse-defensie en werkte koelbloedig af. Lierse Kempenzonen voerde meteen de forcing. Halfweg de eerste periode miste Limbombe oog in oog met Sadin. Op slag van rust was het dan toch raak: Abdallah kopte een voorzet knap overhoeks binnen: 1-1. Een kwartier voor tijd kwamen de bezoekers met het nodige geluk op voorsprong. Een ongevaarlijk schot van Limbombe veranderde van richting door 'een polletje', waardoor Sadin het leer niet kon klemmen. Yagan was er als de kippen bij om de 1-2 in het lege doel te deponeren. Lierse Kempenzonen met de schrik vrij, zou je denken. Toch niet. Vijf minuten was het alweer Anne die zijn bewakers te snel af was: 2-2. Liongola mikte de laatste kans aan de voor hem verkeerde kant van de paal. Zo eindigde deze partij op een gelijkspel. Een puntendeling waar beide teams weinig mee opschieten. Virton blijft achter met een op twaalf, Lierse Kempenzonen doet met drie op vijftien nauwelijks beter. Stand G P W G V G = Vorm 1. Westerlo 14 33 10 3 1 29-13 16 V G W W W 2. Waasland-Beveren 15 23 7 2 6 28-23 5 G V W V W 3. RWDM 14 20 5 5 4 23-23 0 W G W G W 4. SK Deinze 15 20 4 8 3 25-23 2 V G G W V 5. Moeskroen 15 18 5 3 7 20-26 -6 W W W V W 6. Lierse Kempenzonen 15 18 4 6 5 29-30 -1 G V V G G 7. Lommel SK 15 15 4 3 8 24-27 -3 V G V G V 8. Virton 15 13 3 4 8 14-27 -13 W V V V G