Komt de wedstrijd van Manchester United tegen Brentford in gevaar? Coronavirus is binnengedrongen bij de Engelse topclub

Dinsdagavond staat in de Premier League normaal gezien de wedstrijd tussen Brentford en Manchester United op het programma, maar het is nog niet duidelijk of de wedstrijd wel zal kunnen doorgaan.

Volgens verschillende Engelse media zouden namelijk enkele mensen binnen Manchester United besmet zijn geraakt met het coronavirus. Het is echter nog niet duidelijk of er ook spelers of mensen van de technische staf bij zijn. Het is dus nog niet duideijk of de wedstrijd van Manchester United tegen Brentford kan doorgaan. Het voorbije weekend werd ook al de Premier League-match van Tottenham uitgesteld door een uitbraak van corona bij de Londense club.





Volg Brentford - Manchester United live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30 (14/12).