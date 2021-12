Romelu Lukaku viel pas in 83ste minuut in: "Tuchel verdient een schop onder zijn kont"

Op de zestiende speeldag van de Premier League kwam Romelu Lukaku tegen Leeds pas in de 83ste minuut invallen.

Thomas Tuchel heeft Romelu Lukaku bij Chelsea amper gebruikt sinds zijn terugkeer. Ook tegen Leeds moest hij meer dan tachtig minuten toekijken.

“Als Chelsea op voorsprong had gestaan, had Chelsea Lukaku gewoon aan de kant gehouden”, klonk het bij Gabriel Agbonlahor. “Tuchel verdient een schop onder zijn kont.”

“Ik kan me voorstellen dat Romelu kookt vanbinnen. Hij was geen vijf maanden out, maar vijf matchen, hé. Als Lukaku al eens is ingevallen, kan hij een basisplaats aan. Zeker als Werner het alternatief is. Die is gewoon onvoldoende voor Chelsea. De Chelsea-eigenaar moet nu toch denken: Lukaku kostte 115 miljoen, stel hem op en de goals zullen wel volgen.”