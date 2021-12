Speler van PSV opnieuw het slachtoffer van inbraak

Bij Eran Zahavi van PSV Eindhoven is opnieuw ingebroken. Op 9 mei van dit jaar gebeurde dat ook al eens.

Eran Zahavi is opnieuw het slachtoffer geworden van een inbraak. Dit keer was er niemand thuis. De politie zoekt volgens RTL Boulevard twee verdachten.

In mei van dit jaar werd al eens ingebroken bij Zahavi. Toen werd zijn gezin bedreigd met een vuurwapen. Zijn vrouw werd geslagen en een stuk van haar haar werd afgeknipt.

Of de daders nu iets buitgemaakt hebben is niet duidelijk. Volgens de politie had het duo trolleys bij om een eventuele buit in op te bergen.

De Israëlier van PSV kwam zondag niet in actie. Hij is geblesseerd en speelt dit jaar niet meer.