Afscheid voor Haaland? Vertrek lijkt op komst na bijzondere actie Noorse spits in laatste thuiswedstrijd 2021

Erling Haaland was gisteren nog maar eens beslissend voor Borussia Dortmund met twee goals tegen hekkensluiter Greuther Fürth. Maar was het voor de laatste keer in het Signal Iduna Park? De Noor leek zijn afscheid te vieren.

Er zijn veel geruchten rond Haaland en die heeft hij woensdagavond nog meer gevoed. Na de wedstrijd hield de 21-jarige veelscorer zijn eigen ereronde terwijl zijn ploeg aan het vieren was. Dat zou volgens de Duitse pers wel eens kunnen betekenen dat ze hem na Nieuwjaar in Dortmund niet meer te zien krijgen. Het was immers de laatste thuiswedstrijd van Dortmund in 2021 voor de winterstop én het openen van de mercato.

Terwijl zijn ploegmaats aan het vieren waren, ging Haaland het stadion rond. "Was de ereronde een teken van afscheid? Daar lijkt het wel op", aldus Sport1. Haaland heeft nog een contract tot 2024, maar staat in de belangstelling van de volledige Europese top. Hij heeft een clausule in zijn contract staan waardoor hij voor 75 miljoen euro kan vertrekken. Real Madrid, Liverpool en Manchester City - die allemaal interesse hebben - kunnen dat makkelijk op tafel leggen.