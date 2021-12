Chelsea maakt opstelling bekend tegen Wolverhampton: uiteraard geen Lukaku door coronavirus, slechts zes spelers op de bank

Chelsea moet het vandaag opnemen tegen Wolverhampton in de Premier League, maar eigenlijk wilde de Engelse topclub helemaal niet spelen. Er zouden namelijk enkele spelers binnen de club besmet zijn met het coronavirus.

Het is te zien aan de opstelling van Chelsea voor deze middag. In de basiself lijkt de schade nog wel mee te vallen, want ze starten met een sterke ploeg, maar op de bank zijn slechts zes spelers terug te vinden, waarvan twee keepers, wat toch wel opmerkelijk is. Romelu Lukaku is er niet bij, omdat hij zelf besmet is met het coronavirus.