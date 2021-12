Josh Cullen gaat vol voor de titel met Anderlecht, Imke Courtois tempert verwachtingen: "Was tegen ploegen uit rechterkolom"

Josh Cullen wil met Anderlecht ook op bezoek bij Club Brugge punten pakken. En dat zou zomaar gaan lukken, maar de titel? Dat is nog een ander paar mouwen.

Josh Cullen is een belangrijk figuur voor paars-wit en Vincent Kompany dit seizoen. In een interview in De Zondag gaf hij aan vol voor de titel te willen gaan.

"Waarom zou Anderlecht de titel niet kunnen pakken? Ik speel niet voor de tweede plek", klonk het onder meer.

Opgepompte ambitie

Imke Courtois tempert in dezelfde krant alvast de verwachtingen: "De top-4 lijkt me eerder iets voor Anderlecht om op te mikken dan de titel."

"Ik snap dat er door een goede reeks een opgepompte ambitie ontstaat, maar eerlijk is eerlijk: het was een reeks tegen Seraing, Zulte Waregem en STVV - ploegen uit de rechterkolom."