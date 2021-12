Kevin De Bruyne start in de basis voor Manchester City tegen Newcastle United, Jack Grealish begint op de bank

Newcastle United - Manchester City is één van de wedstrijden in de Premier League dit weekend dat toch kan doorgaan. Bij Manchester City start onze Rode Duivel Kevin De Bruyne in de basis.

Het duel tussen Newcastle en Manchester City is het duel tussen de voorlaatste in de stand en de leider in de Premier League. Manchester City is dus torenhoog favoriet en ze verschijnen ook met een zeer sterk elftal aan de aftrap.

Zo start onder meer Kevin De Bruyne in de basis, maar ook namen als Bernardo Silva, Mahrez, Joao Cancelo en Sterling verschijnen gewoon aan de aftrap. Foden en Grealish moeten dan weer genoegen nemen met een plaats op de bank.