Hekkensluiter Tweede Nationale pakt uit met Operatie Redding: Vier nieuwkomers, onder wie ex-spelers Antwerp en Lierse

Houtvenne, dat een samenwerking heeft lopen met Westerlo, is al jarenlang een gevestigde waarde in de nationale reeksen. Dit seizoen loopt het echter niet voor Houtvenne, dat met negen punten op de laatste plaats staat in Tweede Nationale B.

Dat degradatie uit den boze is, bewijst Houtvenne met de komst van liefst vier nieuwe spelers. GvA weet immers dat de ploeg van Geert Van Dessel na Nieuwjaar kan rekenen op drie ex-profs: Yves De Winter, Julien Vercauteren en Joeri Dequevy.

Yves De Winter (34) keert terug uit voetbalpensioen. De doelman was in het verleden actief bij onder meer Westerlo en Antwerp. De 28-jarige Julien Vercauteren speelde in ons land voor onder meer Lierse en Westerlo, maar zit sinds juli zonder club. Joeri Dequevy (33) maakt de overstap van RWDM, waar hij dit seizoen niet meer in de plannen voorkwam. Dequevy was eerder actief bij onder anderen Lierse, Antwerp en OHL.

Ook de vierde aanwinst van Houtvenne is opmerkelijk. Murat Kocak maakt op zijn 36e de overstap van Turk Sport (derde provinciale) naar Houtvenne (Tweede Nationale). In het verleden was Kocak al actief in de nationale reeksen, bij onder meer Berchem Sport, Zwarte Leeuw en Schoten.