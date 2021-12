Tottenham tekent beroep aan tegen uitschakeling Conference League: "We hebben volste vertrouwen in goede afloop"

De tuchtcommissie van UEFA legde Tottenham onlangs een 3-0-nederlaag op, omdat de wedstrijd tegen Stade Rennes niet gespeeld kon worden door een corona-uitbraak.

Hierdoor eindigde Tottenham als nummer drie in haar poule en zat het Europees avontuur er alweer op. Vitesse mocht zich samen met Stade Rennes opmaken voor de volgende ronde.

Tottenham-manager Antonio Conte liet dinsdag op zijn persbabbel weten dat zijn club beroep heeft aangetekend tegen de beslissing van de UEFA. "Ikzelf, de club en onze fans vinden het ongelooflijk dat de UEFA deze beslissing heeft genomen. De teleurstelling is erg groot. Tegelijkertijd hebben we er het volste vertrouwen in dat het vonnis zal worden vernietigd."

Gaat Tottenham toch door ten koste van Vitesse, dan namen Harry Kane en co het in de tussenronde van de Conference League op tegen Rapid Wien, dat Racing Genk onlangs het nekschot gaf in de Europa League.