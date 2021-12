Zit tweede periode bij Club Brugge er alweer op na 105 minuten? 'Verregaande onderhandelingen met Palmeiras"

De kans dat Wesley Moraes na de winterstop nog voor Club Brugge zal spelen, wordt met de dag kleiner. HLN weet dat tal van Brazilaanse clubs hengelen naar de diensten van de spits.

Vooral Palmeiras zou Wesley Moraes (25) maar wat graag inlijven. HLN weet dat Wesley rond de tafel zit met Palmeiras. De Braziliaanse club heeft op zijn beurt een bod uitgebracht bij Aston Villa, dat Wesley dit seizoen uitleent aan Club Brugge.

Bij Club Brugge kwam Moraes amper vijf keer in actie in de eerste seizoenshelft, goed voor in totaal 105 minuten. De kans dat blauw-zwart Wesley iets in de weg zal leggen, lijkt dan ook klein.