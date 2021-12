Borussia Dortmund heeft vervanger voor Witsel (zo goed als) beet, terwijl: 'Rode Duivel kan kiezen uit twee topclubs én een Engelse eersteklasser'

Een vertrek van Axel Witsel bij Borussia Dortmund komt steeds dichterbij. De Duitse topclub is bijna rond met de opvolger van de Rode Duivel én ook de geïnteresseerde clubs worden concreet.

Borussia Dortmund heeft Axel Witsel duidelijk gemaakt dat hij in januari een andere club moet zoeken. Gelb und Schwarz wil nog iets verdienen aan de Rode Duivel vooraleer hij deze zomer een vrije transfer kan maken. Bovendien heeft Dortmund met Dennis Zakaria van Borussia Mönchengladbach al een vervanger in de wachtkamer zitten.

Express weet dat ook de interesse in Witsel steeds concreter wordt. Juventus FC en Newcastle United worden al langer genoemd als mogelijke bestemmingen, maar ook FC Barcelona ziet in de Rode Duivel een goedkope extra kracht voor het middenveld. Al liggen the Magpies momenteel in pole position om hem naar de Premier League te halen.