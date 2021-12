Venanzi belooft snelle oplossing: "Zolang ik voorzitter ben zal Standard niét failliet gaan"

Standard leed in het seizoen 2020 - 2021 een recordverlies van twintig miljoen euro. Bruno Venanzi spreekt echter héél straffe taal.

Standard zit in financiële problemen. Ook de laatste jaarrekening van de Rouches kleurt bloedrood. We schreven eerder al dat er in het seizoen 2020 -2021 zo’n twintig miljoen euro verlies werd gemaakt.

Bruno Venanzi wil echter niet bij de pakken blijven zitten. “Begin januari bekijken we alle potentiële investeerders zodat de kapitaalsinjectie er snel kan komen”, spreekt de voorzitter straffe taal in L’Echo. “Zolang ik voorzitter ben zal Standard niét failliet gaan.”