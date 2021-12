Luka Elsner zet troepen op scherp voor levensbelangrijke bekerwedstrijd: "Leiders moeten nu rechtstaan"

Standard moet woensdagavond op bezoek bij AA Gent zijn seizoen redden. Een sinecure is dat niet, want de Buffalo's hebben hun niveau de voorbije maanden stevig opgekrikt.

In de competitie krijgt Standard maar geen constante in zijn prestaties, waardoor de Rouches stilaan naar beneden moeten kijken. Vanavond kijkt Standard in de kwartfinale van de Croky Cup AA Gent in de ogen.

Op zijn persbabbel zette Standard-coach Luka Elsner alvast zijn manschappen op scherp. "Het is aan mijn leiders om nu recht te staan. Ik heb de voorbije weken gemerkt dat mijn leiders de neiging hebben zich te verstoppen als het minder gaat. Het wil niet zeggen dat je geen recht van spreken hebt als je zelf slecht aan het voetballen bent. Dat idee moet eruit", aldus Elsner.

"Ik wil tegen Gent een ander Standard zien. Het besef moet er zijn dat we in de Beker iets moois kunnen doen, die extra drive moet er zijn. Ik ben er nog steeds rotsvast van overtuigd dat hier genoeg kwaliteit aanwezig is", besluit de Sloveense T1 van de Rouches.