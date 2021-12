🎥 Invaller Sergio Ramos pakt 27ste rode kaart uit carrière, na overtreding op oude bekende

Sergio Ramos staat eindelijk terug op het voetbalveld. Woensdagavond mocht de ervaren Spanjaard invallen bij PSG, maar het werd een invalbeurt van korte duur. Ramos werd met rood van het veld gestuurd, in de slotminuut redde PSG alsnog een punt op bezoek bij Lorient.

Met de rust in zich had Monconduit Lorient op voorsprong gebracht tegen de autoritaire leider in de Ligue 1. Aan de rust mocht Sergio Ramos opdraven. Hij speelde een anonieme wedstrijd in het hart van de verdediging, tot hij in de slotfase twee keer op korte tijd tegen een gele kaart aanliep.

Vijf minuten voor affluiten blokkeerde Ramos ex-Kortrijkspeler Terem Moffi de doorgang, waarna hij mocht gaan douchen.

🚨⚽| Sergio Ramos' first ever red card for PSG and the 27th of his professional career. pic.twitter.com/Mg59iewGOk — Football Zone (@FTBLZone_) December 23, 2021

Een stuntzege leek dan ook in de maak voor Lorient, maar in blessuretijd was het Icardi die op aangeven van Hakimi alsnog voor de gelijkmaker zorgde. PSG blijft hoe dan ook riant aan de leiding in Frankrijk. De Parijzenaars tellen liefst dertien punten meer dan dichtste achtervolgers Nice en Marseille.