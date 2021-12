Opvallend: sterkhouder van Leeds United lijkt deze winter voor 50 miljoen euro naar Duitse topclub te trekken

Bij Leeds United draait het dit seizoen een pak minder dan het vorige voetbaljaar en ze lijken deze winter dan ook nog eens een sterkhouder te verliezen. Raphinha zou namelijk op weg zijn naar Bayern München.

Volgens TNT Sports Brasil toont Bayern München veel interesse in Raphinha. Er zou zelfs een akkoord bereikt zijn tussen de Duitse topclub en Leeds United over een transfer rond de Braziliaan voor zo'n 50 miljoen euro.

Ondanks het mindere seizoen van Leeds United kan Raphinha nog steeds mooie statistieken voorleggen in de Premier League. Zo was hij dit seizoen al goed voor acht doelpunten en één assist in de Engelse competitie.