Staat ex-aanvaller van Manchester United voor terugkeer naar de Premier League? Newcastle United toont interesse

Newcastle United moet zijn ploeg deze winter versterken als het degradatie wil voorkomen. Het zal de komst van één of meerdere aanvallende speler met zich meebrengen. Zo staat Odion Ighalo alvast op het verlanglijstje.

Odion Ighalo, ex-aanvaller van onder meer Manchester United (23 wedstrijden, 5 doelpunten), zou volgens ESPN een optie zijn die de nieuwe eigenaren van de Magpies nu overwegen om hun team te versterken.

Ighalo speelt momenteel voor het in Riyad gevestigde Al-Shabab en heeft dit seizoen negen doelpunten gemaakt in 13 wedstrijden. Hij staat tot juni 2023 onder contract in Saoedi-Arabië, maar is naar verluidt geïnteresseerd in een terugkeer naar Engeland. Het lijkt dus niet moeilijk te zullen worden voor Newcastle en hun Saoedische leiding om Al-Shabab te overtuigen.