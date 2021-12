22 doelpunten in vier matchen: spektakel op Boxing Day, De Bruyne scoort en Tielemans speelt kerstman

In de Premier League gingen op Boxing Day een aantal wedstrijden niet door vanwege het coronavirus, maar het was toch nog smikkelen en smullen van een aantal andere wedstrijden.

De strijd tussen De Bruyne en Tielemans werd al snel in het voordeel van die eerste beslecht. KDB scoorde het openingsdoelpunt, Tielemans zorgde dan weer voor strafschopfouten die feilloos werden omgezet. Uiteindelijk werd het een absoluut spektakelduel.

Saka (2x), Tierney, Lacazette en Smith Rowe bezorgden Arsenal een ferme overwinning op bezoek bij Norwich City. Sambi Lokonga bleef de hele wedstrijd op de bank bij The Gunners.

Bij Tottenham was het - uiteraard - opnieuw Harry Kane die de score opende. Hij heeft wat met tweede kerstdag. Moura zorgde snel voor de 2-0, na een uitsluiting voor Zaha was de match helemaal gespeeld en was de tweede helft een maat voor niets voor Crystal Palace.

West Ham United deed in een open wedstrijd tegen Southampton dan weer een slechte zaak in strijd om de Champions League. Het kwam twee keer terug van een achterstand, maar een derde keer lukte dat niet meer.