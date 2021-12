Manchester United kan wééral niet overtuigen en laat dure punten liggen in Newcastle

Manchester United heeft vanavond duur puntenverlies geleden in St James Park. Edinson Cavani zorgde er uiteindelijk voor dat er een punt werd meegenomen naar huis.

Manchester United lost de rol. The Red Devils hadden vanavond de kans om de vijfde plaats in te nemen - de vierde stek van Arsenal FC is momenteel buiten schot - maar vergaten te winnen bij Newcastle United.

Het werd 1-1 in St James Park. En daar schieten beide ploegen eigenlijk niets meer op. The Magpies mogen sinds de overname dan wel héél rijk zijn, maar het blijft bikkelen tegen het degradatiespook.