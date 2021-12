🎥 Koude douche voor Chelsea: Welbeck maakt in blessuretijd doelpunt van Lukaku ongedaan

Het leek de ideale avond te worden voor Chelsea en Lukaku maar in de blessuretijd kregen The Blues nog een koude douche tegen Brighon & Hove Albion.

Chelsea-trainer Tuchel besloot om Lukaku voor de eerste keer sinds 16 oktober nog eens in de basis te droppen. Lukaku was namelijk bij zijn invalbeurt tegen Aston Villa van goudwaarde met een doelpunt en een assist.

In de eerste helft bedankte Lukaku zijn trainer door de 1-0 in doel te koppen. Big Rom leek weer helemaal terug te zijn en ondanks meerdere kansen voor Brighton (zonder de geblesseerde Trossard) bleef het lang 1-0. Lukaku had zelf nog de 2-0 aan de voet maar besloot om naar zijn linkervoet te kappen terwijl met rechts uithalen de betere optie zou geweest zijn.

Het leek een zuinige zege te gaan worden voor Chelsea maar in de blessuretijd zorgde Danny Welbeck er met een mooie kopbal voor dat de bordjes weer gelijk hingen. Het eerste doelpunt ooit van Brighton & Hove Albion op Stamford Bridge.