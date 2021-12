Zijn Rode Duivels opnieuw belangrijk in Engeland? Lukaku in de basis tegen Brighton, Trossard out. Wat met KDB?

Is Romelu Lukaku na een periode van blessureleed, ziekte en mindere vorm helemaal terug?

Lukaku had zijn start in Engeland niet gemist. In zijn eerste drie wedstrijden scoorde hij meteen drie doelpunten voor Chelsea. Maar daarna ging het toch wat minder. Tot overmaat van ramp viel hij eind oktober geblesseerd uit voor een maand.

Daarna kwam Lukaku niet meteen terug in de basis en raakte hij besmet met het coronavirus. Afgelopen weekend mocht Big Rom bij de rust invallen tegen Aston Villa en was hij met een doelpunt en een assist belangrijk voor The Blues.

Chelsea-trainer Tuchel bedankt de Rode Duivel voor zijn goede invalbeurt van vorige week want Lukaku staat tegen Brighton & Hove Albion in de basis woensdagavond. Na het puntenverlies van Liverpool tegen Leicester woensdag, kan Chelsea opnieuw alleen tweede worden achter Manchester City.

Bij de bezoekers uit Brighton geen Leandro Trossard. De winger moest afgelopen weekend vroeg naar de kant en zit door een lichte blessure niet in de selectie.

KDB

Ook de leider in de Premier League moet donderdagavond nog aan de bak. Manchester City speelt om 21u15 op het veld van Brentford. Het is nog maar de vraag of Pep Guardiola, die fan is van roteren met het team, Kevin De Bruyne zal opstellen.