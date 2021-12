Goed nieuws voor Real Madrid: Courtois mogelijk dit weekend toch beschikbaar na coronabesmetting

Via zijn social mediakanalen liet Thibaut Courtois weten dat hij bij twee opeenvolgende PCR-tests negatief testte. Hierdoor mag de nationale doelman uit quarantaine. Real Madrid heeft bij de Spaanse voetbalbond gevraagd om Courtois groen licht te geven voor de wedstrijd van zondag.

Koploper Real Madrid gaat zondagmiddag op bezoek bij Getafe, het nummer zestien in La Liga. De Koninklijke gaat 2022 in met acht punten voorsprong op dichtste achtervolger Sevilla.

He resultado negativo en 2 PCR consecutivos y estoy esperando a recibir la autorización de las autoridades para poder jugar 🙌🏻



I have tested negative in 2 consecutive PCRs and I am waiting to receive authorization from the authorities to be able to play 🙌🏻 pic.twitter.com/DwGDa4K98i