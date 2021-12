Het zit Napoli-spits niet mee: pas hersteld van breuken in aangezicht, nu positief getest op covid-19

Victor Osimhen, de Nigeriaanse topspits van Napoli, beleeft niet de leukste weken van zijn carrière. Eind november liep de ex-spits van Charleroi breuken in het aangezicht na een stevige botsing in de topper tegen Inter. Deze week liep Osimhen een coronabesmetting op.

Door de oogkas- en jukbeenbreuk leek Victor Osimhen een kruis te moeten maken over de Afrika Cup. Het herstel van de Napoli-spits verliep echter erg snel, waardoor hij de trainingen al kon hervatten, weliswaar met masker.

Osimhen reisde in de (korte) winterstop naar Afrika om er van vakantie te genieten, maar bij de terugreis naar Italië legde hij een positieve coronatest af.

Het is maar de vraag of Osimhen van de partij zal zijn in de openingsmatch van Nigeria op de Afrika Cup. Op 11 januari speelt Nigeria tegen Egypte, waarna Soedan (15 januari) en Guinee-Bissau (19 januari) volgen.