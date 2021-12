Hoe Andre Onana nog steeds tegen perceptie vecht: "40 milligram kan een carrière vernietigen"

Ajax-doelman Andre Onana staat sinds november terug op het veld, nadat hij een dopingschorsing moest uitzitten. In The Guardian vertelt de Kameroense goalie over de helse periode.

Andre Onana nam naar eigen zeggen per ongeluk een medicijn van zijn vriendin in, waarna hij positief testte op het verboden middel furosemide. De UEFA had begrip voor de vergissing van Onana, maar legde hem toch een schorsing op. "Iedereen maakt fouten, maar regels zijn regels. Ik mocht nergens meer op de club komen. We werden met Ajax landskampioen, maar ik kon en mocht niet meevieren", aldus Onana. In het gesprek geeft Onana verder aan dat hij voor velen nog steeds het etiket van 'drugsverslaafde' draagt. "Het is ongelooflijk hoe 40 milligram een carrière kan vernietigen, terwijl het om een fout ging... Er zijn nog altijd mensen die denken dat ik schuldig ben, maar dat zijn doorgaans mensen die niet de tijd nemen om zich grondig te informeren." Als voorbeeld haalt Onana aan hoe hij door de Belgische politie aan de kant werd gezet voor een routinecontrole. Een agent herkende de doelman: "Deze man gebruikt heel veel drugs", zei hij, waarna de auto van Onana helemaal doorzocht werd. "Nu kan ik lachen, maar toen deed dat veel pijn", besluit Onana.