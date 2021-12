📷 Het was niet het avondje van Jan Vertonghen: Rode Duivel moet op het veld overgeven

Jan Vertonghen verloor met Benfica met 3-1 de Portugese topper tegen Porto op de zestiende speeldag van de Portugese competitie.

Vertonghen kreeg nog voor het half uur een gele kaart voor een slag in het gezicht van Joao Marui. Fabio Vieira bracht Porto even later op voorsprong, Pepe maakte er voor de rust nog 2-0 van.

Roman Yaremchuk (ex-AA Gent) zorgde meteen in de tweede helft voor de aansluitingstreffer, maar toen Benfica met tien viel na de uitsluiting van Andre Almeida was de match voorbij. Mehdi Taremi zette de eindstand vast. Porto wordt leider, Benfica is derde op zeven punten.

Het beeld van de match was echter Jan Vertonghen die op het veld moest braken. Voor Vertonghen is het niet de eerste keer dat hij op het veld moest overgeven. Dat overkwam hem jaren geleden al bij de Rode Duivels en ook bij Tottenham maakte hij het al mee.