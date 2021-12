Tajon Buchanan gaat gensters slaan: "Hij doet denken aan Ousmane Dembélé"

Met Tajon Buchanan is een zomertransfer eindelijk aangekomen bij Club Brugge. En dan is de vraag: hoe loopt het met hem af?

Philippe Clement kan vanaf januari rekenen op een miljoenentransfer, want Tajon Buchanan is terug na een uitleenbeurt in de MLS.

En we zouden van hem wel eens kunnen gaan horen de komende maanden, want Maxime Chanot - geen onbekende in de States - zag hem aan het werk.

Topspeler

"Hij doet me denken aan Ousmane Dembélé. Hij is heel snel en hij kan ook heel snel van richting veranderen", klinkt het.

"Het is een topspeler en hij heeft er een prima seizoen opzitten. Het kampioenschap in de MLS is veel beter geworden. Hij kan een mooie carrière maken in Europa."