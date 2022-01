Liverpool moet Klopp even missen

Tegenstander Chelsea wordt ook geteisterd door het virus dus het zal geen topper worden op volle kracht. Heel de Premier League kent moeite om het lelijke beestje uit de kleedkamer te houden.

De clash zondag is van heel groot belang voor Liverpool en Chelsea als ze in het spoor van Manchester City willen blijven.

Jurgen Klopp has reported a suspected positive Covid-19 test and will miss Liverpool's Premier League game against Chelsea on Sunday.