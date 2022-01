Deze speler stak erbovenuit tijdens Chelsea-Liverpool

Mateo Kovačić was 90 minuten heel aanwezig. De Kroaat scoorde de aansluitingstreffer voor Chelsea met een heerlijke volley en veroverde 11 keer de bal terug.

De ex-speler van Real Madrid is geen absolute basisspeler onder Tuchel, maar zijn statistieken van de match tegen Liverpool tonen dat hij een te duchten concurrent is voor Jorginho en Ngolo Kanté.

Mateo Kovačic's game by numbers vs. Liverpool:



100% tackle success

100% take-ons completed

100% aerial duels won

13 duels won (most)

11 ball recoveries

11 final ⅓ entries

6 tackles made (most)

4 take-ons completed (most)

2 shots

1 sensational goal

0 fouls



