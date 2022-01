Real Madrid verliest, maar Eden Hazard maakt goede beurt: "Hij was briljant"

Real Madrid leed zondag op bezoek bij Getafe zijn tweede competitienederlaag van het seizoen. Een lichtpuntje bij de Koninklijke was de invalbeurt van Eden Hazard, die na afloop de nodige lof kreeg van Carlo Ancelotti.

Vinicius Junior was een van de spelers die out was met corona. In de Spaanse media werd dan ook verwacht dat Eden Hazard aan de aftrap zou verschijnen als linkerwinger, maar Ancelotti hield Hazard andermaal op de bank. Zij zagen hoe Enes Unal (ex-Racing Genk) in de openingsfase slap verdedigen van Eder Militao genadeloos afstrafte.

Na de koffie kwam Eden Hazard een bleke Marco Asensio aflossen. Hazard voelde zich duidelijk in zijn sas op zijn geliefkoosde linkerflank maar er was geen doorkomen aan. Getafe hield de drie punten thuis, met dank aan een strakke organisatie.

Na afloop toonde Carlo Ancelotti zich erg opgetogen met de invalbeurt van Eden Hazard: "Hij was briljant vandaag. Hij toonde samen met Marcelo veel initiatief vanop die linkerflank. Helaas konden ook zij geen uitgespeelde kansen forceren." Over de rest van zijn team was de Italiaanse coach veel minder tevreden. "We leken in niets op het team van voor Nieuwjaar. We speelden een zwakke wedstrijd: te weinig inzet, te weinig concentratie."