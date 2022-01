OFFICIEEL: KMSK Deinze laat flankspeler naar Knokke vertrekken

Na bijna twintig jaar scheiden de wegen tussen KMSK Deinze en Gert Van Walle. De linkspoot kwam dit seizoen nauwelijks aan de bak. In onderling overleg werd het contract, dat tot het einde van het seizoen liep, verbroken. Van Walle gaat aan de slag bij Knokke.

Gert Van Walle (25) doorliep de jeugdopleiding van KMSK Deinze en brak door in het eerste elftal van de Oost-Vlamingen. In het seizoen 2019-2020 was hij een van de steunpilaren in het team dat de promotie naar 1B kon bewerkstelligen.

Onder Wim De Decker kwam Van Walle dit seizoen niet verder dan één basisplaats en drie korte invalbeurten. In onderling overleg werd een einde gemaakt aan de lopende verbintenis.

Knokke

Wat later op de dag geraakte bekend dat Gert Van Walle zijn carrière voortzet bij Knokke, dat uikomt in Eerste Nationale. Van Walle tekende een contract voor 2,5 seizoenen bij de club bij wie hij eerder ook al in het seizoen 2015-2016 actief was.