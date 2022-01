OFFICIEEL: 37 lentes op de teller, maar sterkhouder verlengt contract bij Chelsea

Thiago Silva denkt nog niet aan stoppen. De 37-jarige verdediger heeft zijn contract bij Chelsea FC verlengd.

Thiago Silva heeft zijn krabbel gezet onder een contract tot medio 2023. De overeenkomst van de 37-jarige Braziliaan liep op het einde van het seizoen af, maar een voetbalpensioen is dus nog niet voor morgen.

The Blues namen Silva in 2020 over van PSG. De verdediger heeft zich de voorbije seizoenen opgewerkt tot dé vaste waarde in defensie van Chelsea.