Jordan Lukaku kan speelminuten verzamelen in de Serie B

Terwijl de ene Lukaku aast op een transfer heeft de andere er mogelijks één beet. Zo zou Jordan Lukaku Lazio Roma wel eens kunnen verlaten op uitleenbasis.

Het avontuur van Jordan Lukaku is nog geen succes geworden. Dit seizoen kwam hij niet verder dan meetrainen met de b-kern waardoor een vertrek zich opdringt. Hij kon nog geen speelminuten versieren en wil zich in de kijker spelen want zijn contract loopt op het einde van het seizoen af.

Nu zou Vicenza uit de Serie B een oplossing voor hem kunnen zijn. Zij willen Jordan Lukaku huren tot het einde van het seizoen. Vicenza staat laatste in de Serie B met nog maar twee overwinningen in 17 wedstrijden.