Ex-speler van Lierse, Beerschot en Standard verlaat Omaanse topclub alweer na minder dan drie maanden

Op zijn 26ste heeft Faysel Kasmi er al een hele voetbalqueeste opzitten. De pocketmiddenvelder voetbalde al in Cyprus, Ierland en Bulgarije. Sinds begin oktober was Kasmi aan de slag bij Dhofar Club, een topclub uit Oman. Aan dat avontuur kwam na minder dan drie maanden een einde.

Kasmi begon aan het seizoen bij Cherno More, dat uitkomt in de Bulgaarse hoogste klasse. De ex-speler van onder meer Lierse en Standard had het er naar zijn zin. Een aanlokkelijk voorstel uit Oman deed hem uiteindelijk overstag gaan.

"De voorzitter deed me een heel goed voorstel. Bovendien kon ik me via de Omaanse competitie in de kijker spelen bij clubs uit Qatar of Dubai", aldus Kasmi. Zover kwam het helaas niet. Bij aankomst bij Dhofar Club bleek de T1 niet op de hoogte te zijn van de transfer van Kasmi. "Ik moest het stellen met enkele invalbeurten. De coach behaalde resultaten, dus had weinig redenen om te gaan sleutelen aan zijn ploeg. Daarnaast was hij volgens mij ook te koppig om de 'transfers van de voorzitter' op te stellen."

Het contract werd voor nieuwjaar ontbonden, waardoor Kasmi tijdens de komende weken een nieuwe club wil zoeken. "Waar? Liefst in Europa. Ooit wil ik naar België terugkeren, maar ik heb het gevoel dat ik eerst in het buitenland moet schitteren. Pas dan kan ik door de grote poort terugkeren, want ik heb nog iets recht te zetten." De Antwerpenaar heeft de reputatie een bad boy te zijn, nadat hij in 2018 een positieve drugtest aflegde.