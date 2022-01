Francesco Antonucci, een groot talent of eeuwige belofte? Het is nu of nooit

Het is zover: Francesco Antonucci keert terug naar Volendam in de Keuken Kampioendivsie, het tweede niveau in Nederland.

Bij de jeugd van Anderlecht werd er heel veel verwacht van Francesco Antonucci. Hij stond er te boek als een van de grootste talenten. Met veel talent en ambitie maakte hij de koffers en trok naar Ajax Amsterdam. Vandaar ging het razendsnel richting AS Monaco. De Monegasken leenden hem uit aan Volendam, waar hij met 11 goals en 5 assists een held was in de Keuken Kampioendivisie. Nu of nooit? Een transfer naar Feyenoord volgde, al leenden ook zij hem uit aan Volendam. En ook dit jaar werd het niets bij Feyenoord, dus hebben de Rotterdammers nu besloten hem opnieuw in Volendam te stallen. Het is nu aan Antonucci om stilaan de beste vorm opnieuw te gaan vinden en zo de anonimiteit te vermijden. Voor de 22-jarige spelmaker is het stilaan nu of nooit.