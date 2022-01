Gerard Piqué onthult zijn loon en het is minder dan je zou denken

Gerard Piqué kreeg op 30 december 2021 een salarisbetaling van 2.328.884,39 euro gestort, zo onthult de 34-jarige centrumverdediger van Barcelona op Twitter.

De opzienbarende post van Piqué komt in reactie op berichtgeving van Lluís Canut. De journalist beweerde vrijdagavond in het programma Onze bij TV3 dat de clubicoon van Barcelona vorig kalenderjaar in totaal liefst 28 miljoen euro opstreek, maar dat blijkt dus niet te kloppen. "Personen zoals deze krijgen betaald door de publieke omroep om hun vrienden te verdedigen", zo haalt Piqué uit naar Canut, die beweerde dat Ousmane Dembélé en Philippe Coutinho onterecht veel kritiek kregen, want 'zij zijn tenslotte niet de absolute grootverdieners'.