Wilmots ontslagen? "Veel mensen die uit hun nek kletsen en de media verkeerd inlichten"

Berichtje vorige week: Marc Wilmots wordt ontslagen als coach van Raja Casablanca. Een week later zit de voormalige bondscoach van België echter nog steeds op zijn stoel. HLN had een gesprek met hem.

Wilmots ontkent met klem dat hij ontslagen is, maar weet wel van waar de wind waait. "In november heeft Anis Mahfoud, een advocaat, de presidentsverkiezingen gewonnen bij Raja Casablanca. Het spreekt voor zich dat er nog andere kandidaten waren om voorzitter te worden, maar die hebben het niet gehaald, en zij kijken nu gefrustreerd langs de zijlijn toe. Er is een interne machtsstrijd, er is een soort oorlog aan de gang tegen Mahfoud. En aangezien ik een coach ben die aangesteld is door Mahfoud...”, vertelt hij in de krant.

De journalisten werden dus verkeerd ingelicht. "Ik beweer niet dat ze iets uitvinden, maar het probleem is dat er veel mensen zijn rond de club die zomaar uit hun nek kletsen en zo de media fout inlichten. De communicatie zit scheef, simpelweg omdat er geen communicatie is. Iedereen spreekt er maar op los, behalve de president – hij geeft zelden interviews. Net als ik trouwens: het is een eeuwigheid geleden dat ik dit gedaan heb.”