AS Roma en Juventus maken er spektakelstuk van: zeven doelpunten, rode kaart en gemiste strafschop

AS Roma en Juventus hebben er deze avond een heerlijke wedstrijd van gemaakt in de Serie A. Het werd namelijk 3-4 voor de club uit Turijn. AS Roma kreeg nog een uitgelezen kans op de gelijkmaker, maar de strafschop van Pellegrini ging er niet in.

De wedstrijd kon nochtans niet beter beginnen voor AS Roma, want na 10 minuten kon Tammy Abraham de score openen. Het werd echter al snel 1-1 via Paulo Dybala. 1-1 werd meteen ook de ruststand.

In de tweede helft vielen er nog heel wat goals. Eerst zorgde Mkhitaryan voor de 2-1 en Pellegrini leek met de 3-1 de overwinning veilig te stellen. Niets was minder waar, want Juventus had een zeer knappe comeback in huis via Locatelli, Kulusevski en De Sciglio.

3-4, maar de wedstrijd was verre van gespeeld, want de Ligt moest met een tweede gele kaart al vroeger dan de rest gaan douchen. AS Roma kreeg via een strafschop nog een uitgelezen kans om de 4-4 op het bord te zetten, maar Pellegrini kon het niet afmaken. Het bleef 3-4, waardoor Juventus nu steviger op de vijfde plaats staat.